Жители домов со счетчиками стали потреблять вдвое меньше воды

Фото: ИТАР-ТАСС

Средний норматив потребления воды у москвичей, в квартирах которых стоят счетчики, снизился почти в два раза, сообщил глава столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

"Раньше норматив был 400 литров (на человека в сутки), сегодня это 230 литров", - сказал он на заседании президиума ассоциации Совета муниципальных образований Москвы.

В настоящее время власти столицы работают над тем, чтобы на территории новой Москвы было организовано такое же качественное водоснабжение, как и на остальной территории города, отмечает "РИА Новости".

Напомним, что счетчики на воду начали устанавливать в квартирах москвичей в 2007 году. Сейчас в городе насчитывается порядка 3 миллионов квартир, оснащенных счетчиками учета воды.

Для того чтобы установить счетчик на воду, нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома - ТСЖ, УК или ЖСК. Вам выдадут список компаний, у которых есть лицензия на установку счетчиков. Если ваша квартира не приватизирована, счетчик будет установлен бесплатно. Если собственником квартиры являетесь вы сами - за установку счетчика придется заплатить. Самые дешевые работы – на металлопластиковых трубах (2500 – 3000 рублей за два прибора), а самые дорогие – на медных (4500 – 6500 рублей).

Сам счетчик можно купить в магазине сантехники или заказать в интернете по цене около 500 рублей. После его установки специалистам нужно вызвать представителя жилищной организации, который составит акт ввода устройства в эксплуатацию. При этом акт должен подписать и представитель установившей счетчик компании.

Следующим шагом станет заключение договора с жилищной организацией на оплату по счетчику с указанием порядка снятия и передачи показаний с установленных приборов. Для этого нужно принести в ЖЭУ следующие документы: договор на установку приборов учета, сертификат соответствия, паспорт счетчика и акт ввода в эксплуатацию квартирных приборов учета.

Передать показания счетчиков москвичи могут через портал городских услуг.