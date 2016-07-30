В состав Олимпийской сборной России вошли 266 спортсменов

Фото: ТАСС/Артем Коротоаев

В настоящее время в состав олимпийской сборной России входят 266 спортсменов, сообщает ТАСС. Об этом сегодня заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Сегодня вся работа проделана МОК и международными федерациями. На сегодняшнее утро у нас в 29 видах спорта 266 спортсменов", - сказал он.

Накануне, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила в полном составе российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Причиной отстранения стали многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил российскими штангистами. Изначально Олимпийский комитет России заявил восемь спортсменов.