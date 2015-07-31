Названы кандидаты на пост тренера сборной России

Леонид Слукций. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Леонид Слуцкий и Александр Бородюк являются кандидатами на пост главного тренера сборной России. Об этом журналистам сообщил министр спорта Виталий Мутко, передает ТАСС.

"Слуцкий, Бородюк - круг понятен. Давайте не спешить, до понедельника решим. Я бы хотел освобожденного тренера. Хотел бы того, кто выведет команду на чемпионат Европы. Хочется тренера, в которого мы поверим. У нас есть футболисты - выше среднего уровня, но их надо убедить и зажечь", - сказал Мутко.

Министр также отметил, что главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в перспективе может возглавить сборную России.

"Аленичев, Дмитрий Хохлов и Андрей Кобелев в перспективе могут возглавить сборную России. Но сейчас национальная команда - это не площадка для экспериментов", - подчеркнул он.

Напомним, в середине июля главный тренер сборной России Фабио Капелло был отправлен в отставку.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет россиянам неплохие шансы на участие в Евро-2016.