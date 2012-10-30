Дэвид Блатт покинул пост главного тренера сборной России по баскетболу

Дэвид Блатт. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт отказался продлевать контракт с Российской федерацией баскетбола и покинул свой пост. Свое решение Блатт мотивировал "усталостью".

Имя преемника израильского специалиста пока неизвестно, сообщает интернет-портал "Чемпионат.ком".

На сайте РФБ появилось прощальное интервью с Блаттом, в котором он заявил, что "уходит из сборной России со смешанными чувствами" и "благодарен РФБ за возможность поработать с выдающимися и талантливыми российскими игроками".

"Это были великолепные и исключительные 7 лет. Я покидаю свой пост с чувством гордости и счастья от того, что сейчас национальная сборная России находится на пике своего развития. Удачи и пока!", - попрощался Блатт с болельщиками и игроками сборной России.

Отметим, что Блатт является самым успешным тренером во всей истории российского баскетбола. Под его руководством сборная России стала чемпионом Европы, завоевала бронзу на ЧЕ-2012, а также стала третьей на Олимпийских играх в Лондоне.