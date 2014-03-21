Женская сборная России по керлингу вышла в плей-офф чемпионата мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России вышла в плей-офф Чемпионата мира по керлингу, сообщает официальный сайт турнира. Это лучшее выступление россиянок за все историю участия в мировых первенствах в этом виде спорта.

По итогам группового этапа сборная России расположилась на третьем месте в таблице с восемью победами и тремя поражениями. Примечательно, что последний матч наша команда проиграла чешкам со счетом 7:8.

Таким образом, россиянки 22 марта сыграют в четвертьфинале с победителем пары Швеция - Южная Корея. В случае победы наша сборная выходит в полуфинал, где сыграет с проигравшим в паре Канада -Швейцария.

Чемпионат проходит в канадском городке Сент-Джон.

Отметим, что сборная России по керлингу не слишком удачно выступила на Олимпиаде в Сочи. Наши девушки начали турнир с неплохими показателями, но три поражения подряд от азиатских команд оставили сборную Россию за чертой участников плей-офф.