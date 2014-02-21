Форма поиска по сайту

21 февраля 2014, 22:58

Спорт

Сборная России выиграла золото в эстафете по шорт-треку

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России выиграла золото в эстафете по шорт-треку. В финальном створе наши спортсмены опередили команду США.

Основными конкурентами россиян считались сборные Китая и Голландии, но на старте забега китайский и голландский спортсмены упали.

Таким образом, вмешаться в борьбу за золото у представителей этих команд не получилось. Судьбу золота решали российская и американская четверки.

За несколько кругов до финиша нашим шорт-трекистам удалось обогнать представителей США, а Виктор Ан на финише не позволил "звездно-полосатым" опередить себя. Третье место заняла команда Китая. Отметим, что наша четверка побила олимпийский рекорд - теперь он составляет 6 минут 42,10 секунды.

За российскую команду бежали Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров.

Сборная России выигрывает девятое золото на этих Олимпийских играх, что позволяет нашей сборной подняться на вторую строчку общего медального зачета. Для Ана - это уже третья медаль высшего достоинства в Сочи. Он становится шестикратным олимпийским чемпионом.

Сюжет: Дневники Олимпиады
