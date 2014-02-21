Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете. Наши девушки не сумели опередить команду Украины, которая выиграла первое золото на сочинской Олимпиаде.

На первом этапе за россиянок бежала Яна Романова, которая довольно успешно прошла свой этап и сумела не отстать от грозных конкуренток.

Ольга Зайцева, бежавшая на втором этапе, использовала два дополнительных патрона и тяжеловато шла по дистанции. По итогам второго этапа россиянки передали эстафету четвертыми.

Однако благодаря успешному выступлению Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной наша команда сумела отыграть отставание и боролась за победу с украинками. Ключевой стала последняя стрельба, когда Пидгрушная сумела быстро закрыть все мишени, а Вилухиной потребовался дополнительный патрон.

Отыграть 11 секунд отставания от украинской сборной у Вилухиной не получилось.

Таким образом, сборная России выиграла серебряную медаль, Украине досталось золото, а команда Норвегии стала третьей. Отметим, что это второе серебро, завоеванное нашими девушками в биатлоне - Вилухина стала второй в спринте.