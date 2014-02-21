Российские конькобежцы остались без медалей в командной гонке

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские конькобежцы не смогли пробиться в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Сочи.

В четвертьфинале Александр Румянцев, Иван Скобрев и Денис Юсков, показавшие время 3 минуты 44,22 секунды, уступили сборной Южной Кореи. Таким образом, лучшим результатом российских конькобежцев на домашних Олимпийских играх стало четвертое место Юскова на дистанции 1500 метров. Бронзовому призеру канадцу Денни Моррисону он проиграл 0,15 секунды.

В 1/2 финала командных соревнований представители Южной Кореи побегут в паре с канадцами, а поляки разыграют путевку в финал с представителями Нидерландов.

Финал пройдет в субботу, 22 февраля. Начало - в 17.30.