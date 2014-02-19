Российские лыжники вышли в финал соревнований в командном спринте

Никита Крюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по лыжному спринту вышла в финал соревнований. В полуфинале Максим Вылегжанин и Никита Крюков показали второй результат и вышли в следующий этап.

Российские лыжники прошли дистанцию за 23 минуты и 26,91 секунды. Вылегжанин и Крюков уступили только финской сборной. В финал также пробились Швеция, Казахстан, США, Франция, Германия и Чехия.

Ранее женская сборная России заняла третье место в своем забеге и вышла в следующую стадию по принципу "lucky losers" (везучие проигравшие). В своем забеге россиянки уступили почти восемь секунд команде Финляндии и менее двух десятых - полячкам.