Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

17 августа 2014, 23:27

Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу

сборная России пляжный футбол

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу. В финальном поединке россияне оказались сильнее команды Испании - 4:3.

Соперники быстро открыли счет - уже на 1-й минуте отличился Майор. Но это не смутило нашу команду, Шкарин, Шишин и Перемитин в течение семи минут забили трижды и вывели сборную России вперед. К тому моменту на счету испанцев было уже два мяча.

В дальнейшем соперники обменялись голами: на точный выстрел Гомеса ответил Перемитин, оформивший дубль.

Таким образом, команда России второй год подряд выигрывает Евролигу. Всего за всю историю розыгрыша самого престижного европейского турнира, национальная команда России четырежды становилась сильнейшей на континенте.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать