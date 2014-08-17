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Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу. В финальном поединке россияне оказались сильнее команды Испании - 4:3.

Соперники быстро открыли счет - уже на 1-й минуте отличился Майор. Но это не смутило нашу команду, Шкарин, Шишин и Перемитин в течение семи минут забили трижды и вывели сборную России вперед. К тому моменту на счету испанцев было уже два мяча.

В дальнейшем соперники обменялись голами: на точный выстрел Гомеса ответил Перемитин, оформивший дубль.

Таким образом, команда России второй год подряд выигрывает Евролигу. Всего за всю историю розыгрыша самого престижного европейского турнира, национальная команда России четырежды становилась сильнейшей на континенте.