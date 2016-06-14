Сегодня в СМИ: дисквалификация российской сборной и отмена протоколов заседаний

Фото: m24.ru

Сборные России и Англии могут дисквалифицировать

Союз европейских футбольных ассоциаций предупредил Ассоциацию футбола Англии и Российский футбольный союз, что в случае повторения беспорядков, устроенных болельщиками, обе команды будут дисквалифицированы, сообщает "Ъ".

Напомним, 11 июня фанаты сборных устроили драку, в которой 35 человек получили травмы, четверо находятся в критическом состоянии.

Клиент банка может лишиться обслуживания за сомнительные операции

ЦБ разрешил банкам разрывать договор с клиентом, если по одному из его счетов проводились сомнительные операции, передает "Ъ".

Ранее из-за неоднозначной формулировки закона банки прекращали обслуживание только по тем счетам, по которым проходили сомнительные сделки.

Россиянам будет проще получить госуслуги

Госдума рассмотрит законопроект, упрощающий получение госуслуг, сообщает "Российская газета".

Проект предполагает, что перечень документов, которые требуют чиновники от заявителя при оказании госуслуг, станет меньше – из него исключают свидетельства о регистрации брака и документы об образовании.

Бумажные протоколы заседаний хотят отменить

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что готовится законопроект, по которому отменяют бумажные протоколы судебных заседаний, пишет "Российская газета".

На смену бумаге придут аудиопротоколы. При этом в некоторых арбитражных судах уже есть видеопротоколы, причем с 2014 года судебные заседания транслируются в интернет.

Снижение ключевой ставки не меняет политику ЦБ

Снижение ключевой ставки Центробанка не означает перехода регулятора к новому циклу смягчения денежно-кредитной политики, пишут "Ведомости".

Снижение ключевой ставки до 10,5% регулятор объяснил стабилизацией инфляции и ослаблением инфляционных ожиданий и рисков.

Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы

Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет министерства сельского хозяйства США.

Экспорт из РФ оценивается в 24,5 миллиона тонн, Канады – 22,5 миллиона тонн, США – 21,09 миллиона тонн.