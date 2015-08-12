Рикко Гросс (на переднем плане). Фото: ТАСС/Алексей Щукин

Четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс вошел в тренерский штаб мужской сборной России по биатлону.

Контракт с немецким специалистов рассчитан до завершения сезона 2017/18, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Гросс совместно с российским специалистом Владимиром Брагиным будет работать с группой биатлонистов, которая ведет подготовку к этапам Кубка мира-2015/16. Ранее девятикратный чемпион мира Гросс отказался стать старшим тренером женской сборной Украины, а вскоре президент СБР Александр Кравцов подтвердил, что союз рассматривает немца как одного из кандидатов на пост тренера мужской сборной России, передает "Р-Спорт".

"Безусловно, моей долгосрочной задачей является подготовка сборной России к Олимпийским играм в Корее в 2018-м году. Мы должны идти шаг за шагом к этой цели, мы должны становится лучше и реализовывать свой потенциал. Я уверен, что Олимпиада в Пхенчхане может стать успешной для нас. В сборной России много сильных спортсменов", - цитирует Гросса официальный сайт СБР.

Гросс попал в основную сборную Германии в 20 лет. В качестве биатлониста стал четырехкратных олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.

Спортивную карьеру немец завершил в 2007 году, после чего обучался в Тренерской академии Немецкого олимпийского спортивного союза в Кельне. С сезона 2010/11 работал с основной и резервными сборными Германии по биатлону.