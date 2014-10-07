Матч России - Молдавия начнется с минуты молчания в память о Черенкове

Фото: M24.ru

Отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Молдавии начнется с минуты молчания в память о скончавшемся 3 октября Федоре Черенкове. На игру со Швецией российские футболисты выйдут в траурных повязках, сообщает "Р-Спорт".

7 октября в Москве прошла церемония прощания с легендарным футболистом. Проститься с Черенковым пришли около 15 тысяч человек.

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР скончался 3 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти Черенкова стала опухоль головного мозга.

Большую часть своей карьеры Черенков отыграл в "Спартаке", за который с перерывами выступал с 1977 по 1993 год. За это время он провел 494 матча и забил 121 мяч. В составе сборной СССР футболист сыграл 34 матча, в которых забил 12 мячей.

Черенков трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Футболист был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, 9 октября сборная России сыграет в гостях со Швецией, а спустя три дня на "Открытие Арене" померится силами с Молдавией.