Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля 2016, 12:42

Спорт

Мутко усомнился в шансах Кокорина и Мамаева остаться в сборной России

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Министр спорта России Виталий Мутко высказал мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев больше не смогут выступать за национальную команду. По его словам, они бросили вызов обществу, сообщает "Р-Спорт"

Игроки попали на видеокадры скандальной вечеринки в Монте-Карло, где на элитное шампанское было потрачено по приблизительным подсчетам около четверти миллиона евро. Возмущение общественности вызвало то, что игроки после провального Евро развлекаются в клубе, где полуголые девушки приносят им элитное шампанское под звуки российского гимна.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Нападающий "Зенита" Кокорин покинул основной состав команды, которая проводит сбор в Швейцарии. Он направился в расположение "Зенита-2". Кокорина вместе с напарником по сборной России Мамаевым (ФК "Краснодар") перевели в дублирующие составы их клубов. Такое решение было принято в наказание за поведение на вечеринке в Монте-Карло.

При этом спортсмены утверждают, что никакого отношения к тратам не имели. Эту версию подтверждает и владелец клуба Флавио Бриаторе. В ночном заведении компания людей из России отмечала день рождения, а сотни бутылок с шампанским стали подарком от российских болельщиков, отдыхавших рядом. Именно они и попросили DJ сыграть гимн России. При этом сами спортсмены, по словам Бриаторе, к алкоголю даже не притронулись.

Особое отношение к произошедшему с Мамаевым и Кокориным вызвано еще и провальным выступлением сборной России на Евро. Национальная команда сыграла вничью один матч с Англией (1:1) и проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). В результате, россияне заняли последнее место на групповом этапе.

Российская команда стала худшей по количеству пропущенных мячей на групповом этапе (шесть голов).

сборная России футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев Виталий Мутко новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика