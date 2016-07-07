Мутко усомнился в шансах Кокорина и Мамаева остаться в сборной России

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Министр спорта России Виталий Мутко высказал мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев больше не смогут выступать за национальную команду. По его словам, они бросили вызов обществу, сообщает "Р-Спорт"

Игроки попали на видеокадры скандальной вечеринки в Монте-Карло, где на элитное шампанское было потрачено по приблизительным подсчетам около четверти миллиона евро. Возмущение общественности вызвало то, что игроки после провального Евро развлекаются в клубе, где полуголые девушки приносят им элитное шампанское под звуки российского гимна.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Нападающий "Зенита" Кокорин покинул основной состав команды, которая проводит сбор в Швейцарии. Он направился в расположение "Зенита-2". Кокорина вместе с напарником по сборной России Мамаевым (ФК "Краснодар") перевели в дублирующие составы их клубов. Такое решение было принято в наказание за поведение на вечеринке в Монте-Карло.

При этом спортсмены утверждают, что никакого отношения к тратам не имели. Эту версию подтверждает и владелец клуба Флавио Бриаторе. В ночном заведении компания людей из России отмечала день рождения, а сотни бутылок с шампанским стали подарком от российских болельщиков, отдыхавших рядом. Именно они и попросили DJ сыграть гимн России. При этом сами спортсмены, по словам Бриаторе, к алкоголю даже не притронулись.

Особое отношение к произошедшему с Мамаевым и Кокориным вызвано еще и провальным выступлением сборной России на Евро. Национальная команда сыграла вничью один матч с Англией (1:1) и проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). В результате, россияне заняли последнее место на групповом этапе.

Российская команда стала худшей по количеству пропущенных мячей на групповом этапе (шесть голов).