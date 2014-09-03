Кержаков установил новый рекорд по количеству голов за сборную России

Александр Кержаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков установил новый рекорд по количеству голов за национальную команду. В матче против Азербайджана он забил 27-й и 28-й голы за сборную России и стал лучшим бомбардиром за всю историю национальной команды.

Таким образом, Кержаков на два мяча опережает экс-спартаковца Владимира Бесчастных, который забил 26 голов в играх за сборную.

Нападающий "Зенита" провел за команду России 84 матча. Каждое третье появление Кержакова на поле в футболке сборной становится "голевым".

Кержаков также является лучшим бомбардиром в истории "Зенита", он забил 159 мячей, выступая за петербуржский коллектив.

Отметим, что наибольшее количество мячей, забитых Александром за матч в сборной России, равняется трем. В июне 2007 года он сделал хет-трик в ворота сборной Андорры в поединке отборочного цикла чемпионата Европы-2008.