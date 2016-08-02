Состав олимпийской сборной России утвердят за день до Игр

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Окончательный состав олимпийской сборной России утвердят 4 августа. Международный олимпийский комитет определится с решением за день до соревнований, сообщает ТАСС.

Окончательное решение по вопросу о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде примет комиссия МОК из трех человек. Туда вошли член исполкома МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава медкомиссии МОК Угур Эрденер и глава атлетической комиссии Клаудия Бокель.

Олимпийские игры стартуют 5 августа. Пока неизвестно, сколько именно российских спортсменов поедет на Игры.

В настоящее время уже отстранены легкоатлетическая сборная и команда России по тяжелой атлетике. Кроме того, в Рио-де-Жанейро не поедут россияне, хоть раз уличенные в употреблении допинга.

Последнее решение закрывает дорогу на Игры даже для тех, кто уже отбыл дисквалификацию за использование запрещенных препаратов.