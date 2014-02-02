Сборная России проиграла команде Польши на Кубке Дэвиса

Теймураз Габашвили. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по теннису завершила выступление на Кубке Дэвиса. Команда, возглавляемая Шамилем Тарпищевым, уступила Польше и покидает турнир.

После двух дней соревнований россияне уступали полякам со счетом 1:2. Таким образом, в завершающий день противостояния Дмитрию Турсунову и Теймуразу Габашвили требовалось в обязательном порядке выигрывать свои матчи.

Однако эта задача не была выполнена. Турсунов в трех сетах уступил Ежи Яновичу, а это означало, что поединок между Габашвили и Пржисежны превращался в формальность.

Теймураз свою встречу выиграл, но, тем не менее, сборная России покидает Кубок Дэвиса, уступив Польше со счетом 2:3.