Логинов и Старых вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, которые ранее были дисквалифицированы за допинг, вошли в состав сборной России на чемпионат мира 2017 года, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Мужскую команду России на соревнованиях будут представлять Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин и Александр Логинов.

Женскую команду составят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.