Логинов и Старых вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, которые ранее были дисквалифицированы за допинг, вошли в состав сборной России на чемпионат мира 2017 года, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Мужскую команду России на соревнованиях будут представлять Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин и Александр Логинов.
Женскую команду составят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.
На чемпионате Европы 2017 года Логинов одержал победу в индивидуальной гонке, в гонке преследования и стал серебряным призером спринтерской гонки. Также он завоевал золотую награду в смешанной эстафете.
В 2014 году Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации Ирины Старых из-за положительного допинг-теста. Спортсменку отстранили на три года, начиная с 23 декабря 2013 года.
Вернувшись в спорт, Старых завоевала три золота и бронзу на чемпионате Европы 2017 года.