Проблемы в хоккее начинаются с детского спорта - Даниил Марков

Даниил Марков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский хоккеист Даниил Марков заявил, что провал сборной на Олимпийских играх в Сочи "берет корни" из проблем детского хоккея. Он подчеркнул, что смена тренера национальной команды не улучшит положение дел.

"Не стоит обвинять во всех бедах одного тренера, поскольку проблема глубоко системна, - сказал Марков в ходе пресс-конференции в редакции "Вечерней Москвы". - Одной заменой наставника ничего добиться нельзя".

Хоккеист добавил, что детско-юношеские школы сейчас выпускают значительно меньше талантливых игроков, таких как Павел Буре, Александр Могильный и Валерий Каменский.

"Канадцы выиграли олимпийский турнир, используя наработки советской системы хоккея. Они к своей силовой манере добавили комбинационную игру и стали непобедимыми. А мы ничего не хотим заимствовать, ни у кого не хотим учиться", - заявил Марков.

По словам хоккеиста, игра канадцев "может и не самая зрелищная, но самая эффективная".