Александр Хаванов: "Наше преимущество - индивидуальное мастерство"

Александр Хаванов. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший игрок сборной России Александр Хаванов в интервью M24.ru рассказал, что ему очень нравится, как выглядит на Олимпиаде финская сборная, что преимущество россиян - в индивидуальном мастерстве игроков и прекрасной игре обоих вратарей. А лучшими из уже состоявшихся он считает игры России против США и Латвии против Швейцарии.

- Как оцениваете игру нашей сборной по первым четырем матчам?

- Я могу сказать, что игры получились очень разными, и единого мнения не сложилось. Но последняя игра, скорее, понравилась. Да, мы не так много создали моментов, но мы и норвежцам не позволили создать чего-то серьезного и добились необходимого результата. Очень хорошим получилась и игра против США, я думаю, что это пока вообще один из лучших матчей на Олимпиаде.

- Многие говорят о том, что недостаточно уверенно играет звено Малкина и Овечкина, нужно ли что-то менять, может быть, перетасовать пятерки или атакующие звенья?

- Не думаю, результат делают первые два звена, как это и должно было быть. Конечно, Малкин и Овечкин не забивают в каждой игре по три шайбы, но так и не бывает. А в целом поставленные задачи они решают. Другой вопрос, хватит ли этого в матчах с другими соперниками?

- Что можете сказать по поводу игры в большинстве? У многих она вызывает вопросы…

- У меня не вызывает. Большинство может выиграть матч, но не слишком удачная реализация лишнего не может стать единственной причиной поражения. Тем более, когда это необходимо, наша команда может и наказать соперника. Например, в том же матче против США, когда нужно было сравнивать счет, мы большинство реализовали.

- Сборная России вас чем-то приятно удивила?

- В первую очередь, понравилась вратарская бригада. После четырех матчей стало понятно, что оба наших вратаря - и Сергей Бобровский, и Семен Варламов - прекрасно готовы и в любой момент могут выйти и надежно отыграть или выручить команду.

Можно сказать и про защиту. Очевидно, что в каждом следующем матче оборонцы играют все лучше и более организовано.

- Чего стоит ожидать от наших ближайших соперников - финнов?

- Финская сборная как раз их тех, кто меня приятно удивил. Несмотря на большие потери перед началом турнира, они прекрасно отыграли групповой этап, только в овертайме проиграли Канаде и вышли напрямую в четвертьфинал.

Не стоит забывать, что у финнов прекрасная бригада вратарей, вполне сопоставимая с нашими. Кроме того, тренер команды Эркка Вестерлунд - прекрасный тактик и знаток хоккея.

Я не думал, что финны будут выглядеть настолько хорошо без трех ведущих центральных нападающих на турнире.

- Какие плюсы есть у нашей сборной пред финнами?

- В первую очередь, индивидуальное мастерство наших лидеров. Оно позволяло делать результат в предыдущих матчах и должно работать дальше. Это то, на что обращают внимание все тренеры наших соперников перед играми. Я думаю, за счет мастерства наших атакующих игроков как раз и можно будет добиться победы.

- Кто вообще из всех участников турнира произвел на вас самое больше впечатление?

- Могу назвать как раз финскую сборную. Очень хорошее впечатление на меня произвела вчерашняя игра латвийцев со швейцарцами, по скоростям, по накалу и качеству игры в целом, я бы поставил этот матч на второе место после игры России и США. Могу отметить и словенцев. Они добились прекрасных успехов, реально прыгнули выше головы и вышли в четвертьфинал. Но, конечно, шансов против шведов у них практически нет.

Беседовал Григорий Смолицкий