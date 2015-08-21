Форма поиска по сайту

21 августа 2015, 13:40

Спорт

Слуцкий вызвал Смолова и Мамаева в сборную на матч со Швецией

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий определился со списком игроков, которые будут вызваны в национальную команду на матчи со Швецией и Лихтенштейном. Туда включены полузащитник Павел Мамаев и нападающий Федор Смолов, сообщается на официальном сайте РФС. 13 игроков сборной России призваны из московских клубов.

Состав сборной России:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак");

защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров (оба – "Спартак"), Юрий Жирков ("Динамо"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Игорь Смольников ("Зенит");

полузащитники: Юрий Газинский, Павел Мамаев (оба – "Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Широков (оба – "Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Урал"), Олег Шатов ("Зенит"), Денис Черышев ("Реал");

нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Краснодар").

Поединок со Швецией состоится 5 сентября в столице на "Открытие Арене", а с Лихтенштейном сборная России сыграет 8 сентября в гостях.

В настоящее время сборная России занимает третью строчку в группе G с 8 очками. Шведы опережают национальную команду России на 4 очка, а лидирует сборная Австрии с 16 баллами.

сборная России по футболу Павел Мамаев Леонид Слуцкий Федор Смолов

