Сборная России по футболу оказалась в шаге от выхода на Чемпионат мира

Сборная России по футболу обыграла команду Люксембурга со счетом 4-0

Разгромив на выезде команду Люксембурга, наши футболисты сохранили единоличное лидерство в отборочной группе F европейской зоны квалификационного турнира ЧМ. Уже в первом тайме в воротах представителей Великого Герцогства побывало три безответных мяча.

На 9-й минуте счет открыл Александр Самедов. В роли ассистента полузащитника "Локомотива" выступил игрок другого московского клуба – нападающий "Динамо" Александр Кокорин. Второй же гол получился "питерским". После передачи хавбека Романа Широкова неотразимый удар под перекладину нанес еще один футболист средней линии "Зенита" Виктор Файзулин. Ну а за считанные секунды до перерыва отличился московский спартаковец Денис Глушаков. Во второй половине встречи россияне решили не останавливаться на достигнутом, и в итоге им удалось добиться свеохубедительной победы – 4:0. 73-я минута стала счастливой для многоопытного форварда "Зенита" Александра Кержакова.

Примерно через час после окончания встречи Люксембург – Россия завершился и матч Португалия – Израиль. К нашей радости, Криштиану Роналду и Ко смогли добиться лишь ничьей 1:1. Теперь португальцы отстают от дружины Фабио Капелло на 3 очка. Это означает, что 15 октября нам достаточно мирного исхода в Баку в матче против сборной Азербайджана. Однако, если россияне, даже и уступят азербайджанцам с минимальным счетом, то сборной Португалии для того, чтобы занять первое место потребуется разгромить дома команду Люксембурга с перевесом в 6 или более мячей.

Андрей Ярков