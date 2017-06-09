Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который проходил в рамках подготовки к Кубку конфедераций.
Встреча прошла на столичной "Арене ЦСКА" и завершилась со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте матча открыл чилийский игрок Маурисио Исла. Российская сборная отыгралась спустя 11 минут: удар по воротам противника нанес Виктор Васин головой после подачи углового.
О турниреКубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на стадионе "Спартак".
В группе A сыграют команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.
Согласно регламенту, каждая из команда сыграет в группе по три матча – по одному с каждым из соперников. В полуфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Первая команда в группе A сыграет со второй команды из группы B, а лучшая сборная группы B примет вторую сборную группы A. Полуфиналы, матч за третье место и финал играются по системе на выбывание.
Полуфинальный матчи пройдут в Сочи и Казани, матч за третье место примет Москва, а обладатель Кубка конфедераций определится в Санкт-Петербурге.