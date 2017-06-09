Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче, который проходил в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

Встреча прошла на столичной "Арене ЦСКА" и завершилась со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте матча открыл чилийский игрок Маурисио Исла. Российская сборная отыгралась спустя 11 минут: удар по воротам противника нанес Виктор Васин головой после подачи углового.

