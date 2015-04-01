УЕФА рассмотрит инциденты на матче Черногории и России 8 апреля

Игорь Акинфеев. Фото: ТАСС

8 апреля УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело по итогам матча сборных Черногории и России. Наказание грозит каждой из команд, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, матч, состоявшийся в Подгорице 27 марта, был отменен во втором тайме из-за поведения болельщиков хозяев. Так, уже на первой минуте встречи фанаты попали файером в голову вратарю сборной России Игорю Акинфееву, который в итоге получил сотрясение мозга и ожоги.

Накануне УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении РФС. Дело возбуждено в связи с бросанием болельщиками файеров и иных посторонних предметов на поле стадиона.

Кроме того, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Черногории в связи с тем, что болельщики на стадионе "Градски" бросали на поле посторонние предметы и файеры, а также из-за того, что матч не был доигран.

Российскому футбольному союзу грозит серьезный штраф, а сборную Черногории могут наказать техническим поражением.