Ноктюрн на флейте водосточных труб: зачем идти и что слушать на ГЭС-2

M24.ru рассказывает, как провести четыре выходных и познакомиться с современным искусством.

Фото: Глеб Леонов

В здании на "Красном Октябре", где когда-то была Центральная электрическая станция, обеспечивавшая энергией московские трамваи, скоро появится музей современного искусства. Пока всемирно известный архитектор Ренцо Пьяно работает над архитектурным проектом музея (строительство которого будет завершено к 2019 году), фонд V-A-C, отвечающий за концепцию выставочного пространства, решил провести здесь фестиваль саунд-арта "Геометрия настоящего" и пригласил выступить музыкантов со всего света.

22 февраля, среда: концерт Стивена О’Мэлли из Sunn O))) и Алексея Тегина

Вечернюю программу фестиваля откроет совместный концерт американского гитариста и участника группы Sunn O))) Стивена О’Мэлли и российского музыканта Алексея Тегина. Стивен известен как серьезный новатор и один из главных представителей музыкального направление дэт-дум-метал – экстремального поджанра металла, сочетающего медленный темп и мрачную атмосферу. Тегин в большей степени занимается интерпретациями тибетской ритуальной музыки. Что получится, если соединить агрессию металла с медитативными мелодиями, кажется, не знают пока что даже сами артисты. Все происходящее станет чистым экспериментом. Также посетители увидят (и услышат) аудио- и видеоинсталляцию современного японского композитора Риоко Акамы и молодого российского художника и инженера Бориса Шершенкова.

Когда: 20:00



23 февраля, четверг: дискуссия с Эдуардом Артемьевым и выступление Рипати

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Днем 23 февраля легенда советской электронной музыки Эдуард Артемьев поговорит с молодой российской художницей Дашей Бирюковой о судьбе современного отечественного саунд-арта, а британский художник Джемс Ричардс, который работает с движущимися изображениями, и российский медиа-художник Сергей Сапожников обсудят проблемы видео-арта с арт-критиков "Коммерсанта" Валентином Дьяконовым.

В музыкальной программе стоит обратить внимание на выступление артистов Сасу Рипатти (Владислав Делэй), известного своими экспериментами над перкуссиями и даже успевшего записать микстейп с Никии Минаж, и Pita, которого музыкальный журнал The Wire назвал "одним из наиболее восприимчивых и находчивых саунд-артистов" в настоящее время.

Когда: начало дискуссии в 12:00, начало вечерней программы – в 19:00, ночной – в 23:00



24 февраля, пятница: выступление Терри Темлица

Фото: geometryofnow.v-a-c.ru

В лекционной программе на пятницу заявлено три темы: новые подходы в экспериментах со звуком, история и перспективы саунд-арта, а также гендерные и политические аспекты этого направления в современном искусстве. Одним из главных выступлений вечера станет перфофрманс Терри Темлица, японского мультимедийного художника, писателя, автора ремиксов, диджея и владелец лейбла Comatonse Recordings. Терри активно выступает по вопросам гендерной, сексуальной, классовой, этнической и расовой политики, а его критические тексты публикуются во всем мире.

Когда: начало дискуссии в 12:00, начало вечерней программы – в 19:00, ночной – в 23:00



25 февраля, суббота: премьера музыкальной трилогии Naldjorlak и выступление 80-летнего Ли "Скрэтча” Перри

Фото: geometryofnow.v-a-c.ru

В субботу на площадке ГЭС-2 состоится музыкальная премьера трилогии Naldjorlak, которую исполнят Чарльз Кертис, Кэрол Робинсон и Бруно Мартинес. Это одно из главных сочинений французской электронной музыки XX века. Автор трилогии, композитор Элиан Радиг, считается одним из важнейших французских композиторов XX века. Еще одним важным событием фестиваля станет выступление 80-летнего Ли "Скрэтча” Перри, которого одинаково почитают и поклонники регги, и любители "даба". Кстати, в 2004 журнал Rolling Stone включил Перри в список 100 величайших артистов всех времен.

Когда: начало дискуссии в 12:00, начало вечерней программы – в 19:00, ночной – в 23:00



26 февраля, воскресенье: лекция об истории ГЭС-2

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Завершит фестиваль воскресная образовательная программа. Лекция будет посвящена истории ГЭС-2, архитектуре пространства и его антропологическому значению в истории Москвы и в плоскости современной культуры. В дискуссии примут участие Ирина Ролдугина (историк, феминистка, музыкальный критик, преподаватель в НИУ ВШЭ), Дмитрий Алексеев (художник, куратор фестивалей "Арт-овраг" и "Код эпохи", Михаил Алексеевский (руководитель Центра городской антропологии) и архитектурный критик Александр Острогорский.

Когда: 15:00



Адрес: Болотная набережная, 15