Все международные домены, зарегистрированные на жителей Крыма, будут удалены

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Все доменные имена, зарегистрированные на жителей Крыма в международных зонах .com, .net, .org, и .info должны быть удалены до 15 марта по требованию корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), пишет ТАСС.

"По словам представителя регистратора, по требованию ICANN будут удалены все доменные имена в международных зонах, зарегистрированные на жителей Крыма, без каких-либо исключений. При этом речь идет не о санкциях, которые должны выполнить отдельные провайдеры или регистраторы, а о полном удалении таких имен из реестра зон", - рассказал главный редактор ИА "Крыминформ" Максим Николаенко.

"Регистратор REG.RU извинился за сложившуюся ситуацию, но я прекрасно понимаю, что в данном случае они бессильны, и эти "санкции" будут отработаны на недоступном для российских компаний уровне", - отметил главный редактор.

В настоящее время известно, что под санкции попали крупнейшие регистраторы России RU-CENTER, R01 и REG.RU.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла для жителей Крыма доступ в онлайн-магазин App Store. При попытке зайти в сервис крымчане видят сообщение от Apple о санкциях.

21 января Apple разослала ретейлером и дистрибьюторам письмо, в котором уведомила их о прекращении с 1 февраля работы компании в Крыму в связи с санкциями. На следующий день PayPal уведомил о прекращении обслуживания в Крыму.

23 января Google заблокировала аккаунты в сервисе AdSense для проживающих на территории Крыма пользователей.