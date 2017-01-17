Захарова сравнила с истерикой реакцию CNN на высказывания Трампа о России

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Противоречивая позиция избранного президента США Дональда Трампа в отношении России, вызвала острую реакцию американского телеканала CNN, сообщают "Дни.ру".

Реакцию телеканала официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с "истерикой". По ее мнению, CNN на протяжении последнего года позиционировал Трампа "пророссийским президентом", а сейчас решили отыгрывать в обратную сторону. И так во всем, написала дипломат на своей странице Facebook.

Ранее телеканал CNN опубликовал подборку фрагментов интервью избранного президента США Дональда Трампа, которое он давал до того как вступил в президентскую гонку. Миллиардер, в частности, называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы.

14 января избранный президент США заявил, что не намерен отменять санкции сразу после вступления в должность. Однако допускает их отмену в будущем. Условием для этого станет сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

Затем в интервью The Times господин Трамп предложил России сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций. Он также назвал вмешательство России в сирийский конфликт "очень плохой вещью", но добавил, что вторжение США в Ирак вообще было "худшей ошибкой в истории страны".