Индийские активистки призвали мужчин бороться за равный доступ к туалетам

Фото: twitter.com/righttopee

Женщины из общественных организаций в Мумбаи, которые проводят кампанию Right to pee за равный доступ к туалетам для представителей обоих полов, призвали мужчин присоединиться к их борьбе, сообщает МИА "Россия сегодня". Призывы активистки написали на стенах, которые используют мужчины, не прибегающие к общественным уборным.

"Раскрашиваем стены, где мужчины открыто справляют нужду. Это наш призыв присоединиться к нам в борьбе за достоинство", – такое сообщение активистки разместили на официальной страничке кампании в Twitter.

Кампания Right to pee (название можно перевести как "Право на справление нужды") не только призывает к равноправию мужчин и женщин. Отсутствие туалетов в Индии угрожает здоровью женщин и даже подвергает риску их жизни. Например, в сельской местности женщины вынуждены ждать сумерек и уходить в поля, что приводит к росту числа изнасилований. А отсутствие туалетов в школах и общественных местах ограничивает возможности женщин в вопросе доступа к образованию и рабочим местам.

Ранее в международный женский день активистки вернули мэру Мумбаи награды, полученные за вклад в борьбу за доступ к бесплатным, чистым и безопасным туалетам для женщин. Так они выразили протест – прогресса в этой области, по их мнению, не наблюдается.

В декабре Всемирный банк сообщил о выделении Индии кредита в размере 1,5 миллиарда долларов для проведения программы по улучшению санитарных условий жизни в сельской местности страны, жители которых до сих пор не имеют даже примитивных санузлов.

Нехватка туалетов является одной из важнейших причин высокой степени антисанитарии в Индии. По данным экспертов Всемирного банка, наибольший экономический урон стране наносят преждевременная смертность от болезней из-за нарушения санитарно-гигиенических норм, а также расходы на их лечение. Еще одна важная причина экономических потерь Индии – снижение доходов от туризма. Иностранцы опасаются отправляться в страну, где ежегодно от диареи умирает около 450 тысяч человек.