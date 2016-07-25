Страдавшая депрессией художница-фрилансер выпрыгнула из окна

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Жительница столицы, 54-летняя художница-фрилансер, выпрыгнула из окна седьмого этажа, сообщает Агентство "Москва". По предварительным данным, она страдала депрессией.

24 июля в дежурную часть полиции поступила информация о самоубийстве в Потаповском переулке. Прибывшие на место правоохранители установили, что во дворе дома лежит тело женщины, которая выпала с последнего этажа семиэтажного дома.

Тело обнаружила сиделка погибшей, которая и рассказала, что покойная была художником. С ее слов, в течение полугода покойная находилась в депрессивном состоянии и неоднократно обращалась к платному психотерапевту. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.