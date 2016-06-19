Человек спрыгнул с эстакады на юге Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге столицы человек спрыгнул с эстакады. По предварительным данным, он хотел покончить жизнь самоубийством, сообщает Агентство "Москва".

Состояние здоровья прыгнувшего не уточняется.

Стоит отметить, что пару дней назад подмосковные полицейские предотвратили попытку самоубийства. Мужчина пытался перерезать себе горло, но ему это не удалось.

Инцидент произошел в деревне Леспромхоз Наро-Фоминского района. Прибыв на место, патрульные обнаружили сидящего на дереве мужчину с веревкой и осколком стекла в руках. Общаться со стражами порядка он наотрез отказался и попытался перерезать себе горло.

Однако попытка самоубийства завершилась провалом. Тогда мужчина накинул на себя веревку и спрыгнул вниз. Правоохранители перехватили его и перерезали веревку.

В настоящее время установлено, что мужчина является жителем Брянской области и пытался свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.