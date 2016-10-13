Москвич покончил с собой после ссоры с девушкой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Молодой человек покончил с собой после ссоры с девушкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело молодого человека обнаружили в одной из коммунальных квартир на улице Костикова. По предварительным данным, смерть наступила около недели назад.

Выяснилось, что накануне самоубийства мужчина неоднократно ссорился со своей девушкой и даже написал ей прощальное SMS. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.