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ЧП

01 апреля 2016, 11:06

Прокурор выпрыгнул из окна на востоке столицы

самоубийства инциденты чп прокуроры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокурор покончил жизнь самоубийством на востоке столицы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины случившегося, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции.

31 марта возле дома 52 на 2-й Владимирской улице было обнаружено тело 35-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что это заместитель Перовского межрайонного прокурора.

Свидетели рассказали, что мужчина подошел к подъезду своего дома, выкурил две сигареты, затем поднялся на 12-й этаж и выпрыгнул с балкона.

Что толкнуло юриста на такой шаг – предстоит установить следователям.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/296]Как действовать в случае смерти человека[/URLEXTERNAL]


Напомним, несколько дней назад мужчина совершил самоубийство в одном из столичных стрелковых тиров. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел 25 марта в тире на Поклонной улице. Во время занятий с инструктором по стрельбе один из посетителей неожиданно выстрелил себе в голову.

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