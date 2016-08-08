В парке "Фили" снесут незаконные постройки

Фото: m24.ru

На территории московского парка "Фили" в конце августа снесут самовольные постройки, принадлежащие компании ООО "Интес", сообщает ТАСС.

Самострой, расположенный по адресу: улица Большая Филевская, владение 22, строение 2 и строение 3, был возведен компанией три года назад. Суд признал их самовольными и вынес постановление о сносе объектов.

Компания возвела постройки без наличия утвержденной градостроительной документации, разрешения на строительство и оформления разрешенного использования земельного участка.

Массовый снос незаконных построек стартовал в Москве в феврале 2016 года. Тогда было демонтировано 103 торговых объекта, большинство из них находились рядом с метро. Второй список объектов, подлежащих сносу, был опубликован правительством столицы 28 июня: в него вошли еще 107 объектов.

Полный перечень сносимых объектов будет опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы, на сайте Госинспекции по недвижимости и в базах правовой информации.