Авиадебошир снят с рейса Иркутск – Москва за хулиганство

С рейса Иркутск – Москва за хулиганство снят авиадебошир

Почти на полтора часа задержался самолет из Иркутска в Москву из-за крайне-агрессивного пассажира. Перед взлетом 29-летний мужчина попытался пройти в уборную, что запрещено правилами безопасности.

После замечания бортпроводника мужчина начал ругаться и нарушать общественный порядок. Экипаж принял решение вернуться на стоянку, чтобы высадить дебошира.

Напомним, с начала 2013 года произошло уже несколько резонансных случаев с дебоширами на борту самолетов. В марте в Белоруссии задержали россиянина Сергея Кабалова. Зимой он устроил пьяный дебош на борту самолета, который направлялся на египетский курорт.

В январе в московском аэропорту Шереметьево пассажир устроил драку в VIP-зале, а в феврале из-за дебошира самолет рейсом Москва-Пхукет совершил вынужденную посадку в Ташкенте.