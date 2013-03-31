Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта 2013, 11:12

Транспорт

Авиадебошир снят с рейса Иркутск – Москва за хулиганство

С рейса Иркутск – Москва за хулиганство снят авиадебошир

Почти на полтора часа задержался самолет из Иркутска в Москву из-за крайне-агрессивного пассажира. Перед взлетом 29-летний мужчина попытался пройти в уборную, что запрещено правилами безопасности.

После замечания бортпроводника мужчина начал ругаться и нарушать общественный порядок. Экипаж принял решение вернуться на стоянку, чтобы высадить дебошира.

Напомним, с начала 2013 года произошло уже несколько резонансных случаев с дебоширами на борту самолетов. В марте в Белоруссии задержали россиянина Сергея Кабалова. Зимой он устроил пьяный дебош на борту самолета, который направлялся на египетский курорт.

В январе в московском аэропорту Шереметьево пассажир устроил драку в VIP-зале, а в феврале из-за дебошира самолет рейсом Москва-Пхукет совершил вынужденную посадку в Ташкенте.

самолеты дебоши чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика