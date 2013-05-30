В самолет молодежной сборной России, летевший в Израиль, попала молния

В самолет молодежной сборной России попала молния

В самолет сборной России, которая отправилась в Израиль, чтобы принять участие в матчах финальной стадии молодежного Евро-2013, попала молния. Несмотря на чрезвычайное происшествие, самолет продолжил полет. В результате происшествия никто не пострадал.

"При взлете в Москве в наш самолет попала молния, но мы в танке и уже в Израиле", - написал в своем Twitter защитник сборной России, игрок "Локомотива" Тарас Бурлак.

Как отметили игроки, о попадании молнии в самолет объявили стюарды, а сами пассажиры удара не почувствовали.

На Евро-2013 молодежная сборная России попала в "группу смерти" - с Испанией, Германией и Голландией.

6 июня наша команда сыграет с Испанией, 9 июня - с Голландией, а завершит турнир матчем с Германией 12 июня.