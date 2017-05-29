Власти США могут запретить перевозить ноутбуки в самолете

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Власти США могут запретить провоз ноутбуков в салонах пассажирских самолетов на всех международных рейсах, прибывающих или вылетающих из страны, сообщает "Лента.ру".

По словам министра внутренней безопасности США Джона Келли, это является серьезной угрозой для авиации. "Это то, чем они, террористы, одержимы, – подрыв самолета в воздухе, особенно если это американский перевозчик, особенно если на борту в основном американцы", – заявил Келли.

Ранее правительство США запретило провозить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, которые прибывают в страну из десяти городов Ближнего Востока и Северной Африки. Запрет требует, чтобы все электронные устройства крупнее смартфона перевозились в зарегистрированном багаже.

На такие меры Вашингтон пошел из-за роста угрозы совершения терактов на борту авиалайнеров.