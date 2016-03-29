Россиян на борту захваченного борта EgyptAir нет – МИД

Фото: AP/ТАСС/Amr Nabil

Граждан России на борту самолета EgyptAir, захваченного, предположительно, террористом, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Кипре.

Также отменен рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ларнаку. Аэропорт на Кипре закрыт из-за захваченного борта, уже вылетевшие туда самолеты направляют в другие города. В воздухе на Ларнакой летают боевые самолеты. Добавим, что авиапират потребовал вывести полицию из воздушной гавани.

В настоящее время власти Кипра ведут переговоры с захватчиком – предположительно, на нем пояс смертника. Все пассажиры, кроме экипажа и еще четверых человек, вышли из самолета – ранее сообщалось, что неизвестный отпустил только граждан Египта. Сведения о точном числе людей на борту расходятся – по одним данным, там 71 человек, по другим – 72.

Напомним, утром 29 марта неизвестные захватили самолет EgyptAir рейса Александрия – Каир, лайнер сел на Кипре. Борт должен был приземлиться в Каире в 8:30 утра по московскому времени, но связь с самолетом пропала через полчаса после взлета. Позже капитан лайнера сообщил диспетчерам, что самолет захвачен и будет следовать на Кипр. Рейс сопровождали израильские истребители.