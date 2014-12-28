Россиян не было на борту пропавшего самолета AirAsia

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На борту пропавшего лайнера AirAsia не было россиян, сообщает телеканал "Москва 24".

В самолете были 155 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщает "Интерфакс", там были 156 индонезийцев, три гражданина Южной Кореи, один малайзиец и один француз.Предположительно, пропавший с экранов радаров Airbus A-320 рухнул в океан, в районе острова Белитунг уже обнаружены обломки самолета.

Самолет выполнял рейс из индонезийского Сурабая в Сингапур. Лайнер должен был сесть в 3.30 по московскому времени, но индонезийские диспетчеры не смогли выйти с ним на связь. По некоторым данным, у самолета закончилось топливо или он упал из-за плохих погодных условий.

Позже стало известно, что пилоты Airbus запросили разрешение на изменение курса в связи с турбулентностью.