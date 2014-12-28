Самолет AirAsia упал около острова Белитунг

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Пассажирский лайнер компании Air Asia упал около острова Белитунг, сообщает телеканал "Москва 24".

По некоторым данным, самолет выполнял рейс из индонезийского Сурабая в Сингапур, на борту находилось 162 человека. Лайнер должен был сесть в 3.30 по московскому времени, но индонезийские диспетчеры не смогли выйти с ним на связь еще в 0.17.

По некоторым данным, у самолета закончилось топливо или он упал из-за плохих погодных условий.

Добавим, что транспортное министерство Индонезии не подтверждает гибель лайнера.