Пассажиры Azur Air снова заявили о массовых задержках рейсов

Пассажиры авиакомпании Azur Air снова сообщают о массовых задержках рейсов в Москве и Екатеринбурге. Об этом передает телеканал "Москва 24".

За последние три дня люди не могли вовремя вылететь из Домодедова в Доминикану и на Кубу. Сегодня пассажиры ожидают вылета в Коломбо, на Шри-Ланку. Этот рейс переносили уже три раза.

Тем временем в Екатеринбурге ожидание затянулось уже почти на двое суток, пассажиры не могут вылететь во Вьетнам. 336 человек должны были подняться на борт еще во вторник вечером, однако из-за технической неисправности их попросили подождать.

Когда стало понятно, что самолет не поднимется в воздух и в среду, решено было задействовать резервный борт. Но и он еще не вылетел, пассажиров пообещали отправить в Нячанг в четверг в 13:30. На время затянувшейся паузы людей разместили в гостиницах. Делом заинтересовалась транспортная прокуратура.