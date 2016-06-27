Компьютеры не смогут заменить авиадиспетчеров

Как устроена работа авиадиспетчеров

Каким образом устроена работа авиадиспетчеров? Почему компьютерные технологии пока не могут заменить человека в этой работе? Гостем утреннего эфира радиостанции "Москва FM" стал вице-президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Андрей Булин, который ответил на эти и многие другие вопросы.

"Все авиадиспетчеры работают по сменному графику с регламентированными перерывами. В смену входит и время на прохождение медосмотра, во время которого проверяют основные показатели, такие как пульс и давление. Каждые два часа сотрудники уходят на перерыв. Если была сложная воздушная обстановка, пойти на отдых можно и через час работы", – объяснил Булин.

По словам эксперта, компьютерные технологии еще не достигли уровня человеческого мышления. Система должна будет учитывать маршруты следования, точки пересечения, высоты, скорости и многое другое.

"Все переговоры с пилотами проходят официально. В случае каких-либо негативных последствий все записи переговоров подлежат аресту, то есть все действия диспетчеров тщательно проверяются. Язык ведения радиосвязи выбирает сам экипаж. Он может быть русским или английским. Есть несколько отечественных авиакомпаний, которые для переговоров выбирают исключительно английский язык – даже с нашими соотечественниками мы общаемся не на русском", – рассказал эксперт.

Булин отметил, что в летний период в Москве авиаперевозки очень интенсивны – одного диспетчера может быть одновременно до двух десятков рейсов. Необходимо отслеживать пересечения курсов, высот, минимальные расстояния между воздушными судами.