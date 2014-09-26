Air France отменила три четверти рейсов в Москву из-за забастовки пилотов

Фото: ИТАР-ТАСС

Начавшаяся больше недели назад забастовка пилотов французской авиакомпании Air France привела к отмене примерно трех четвертей рейсов в столицу. Отменены 27 из 35 запланированных вылетов в российскую столицу, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, отменен один из двух рейсов в Санкт-Петербург. В компании отметили, что Air France намерена выполнить в пятницу чуть меньше половины запланированных рейсов.

Протесты начались 15 сентября. Недовольные работники Air France протестуют против планов руководства по развитию филиала компании - одноименного лоукостера. Ожидается, что забастовка продлится до 26 сентября.

Руководство компании попыталось найти компромисс и провело встречу с профсоюзом пилотов. В результате программу по развитию лоукостера решили отложить до декабря.