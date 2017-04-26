Специалисты сообщили о перегрузе на борту разбившегося Ту-154

Фото: ТАСС/Дмитрий Петроченко

Военный лайнер Ту-154, потерпевший крушение в Сочи, был перегружен. К такому выводу пришли специалисты, расследующие авиакатастрофу, сообщает "Газета.ру".

Вместо нормативных 98 тонн взлетный вес лайнера составлял более 110 тонн. При этом экипаж самолета о перегрузе не знал.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе – военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка.

Ранее в качестве основной специалисты рассматривали версию об ошибке экипажа. Однако какую именно ошибку допустили летчики, определить не удалось.