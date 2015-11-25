Выживший летчик Су-24 хочет вернуться на авиабазу в Сирии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Выживший штурман российского бомбардировщика Су-24 заявил, что хочет вернуться на авиабазу РФ в Сирии, сообщает МИА "Россия сегодня".

"С нетерпением жду, когда выпишут, чтобы сразу вернуться в строй. Буду просить командование, чтобы меня оставили на данной авиабазе – я обязан вернуть "должок" за командира", – сказал летчик.

Напомним, российский фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит истребителем турецких ВВС F-16 при выполнении боевого вылета над территорией Сирийской Арабской Республики.

Представитель Генштаба Вооруженных Сил РФ сообщил, что никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было.

Су-24 находился на высоте 6 тысяч метров над Сирией, когда его атаковали якобы из-за нарушения границ. При этом место падения самолета находится на сирийской территории в четырех километрах от границы.

Погибшему пилоту бомбардировщика Су-24 присвоено звание Героя России

Оба пилота успели катапультироваться. По некоторым данным, один из летчиков был убит огнем с земли. Ему посмертно присвоено звание Героя России. Второго штурамана спас спецназ сирийской армии. Сейчас он находится в безопасности на российской авиабазе Хмеймим.

Кроме того, во время поисково-спасательной операции был сбит российский военный вертолет. Погиб один морской пехотинец-контрактник. Он посмертно награжден орденом "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".

Президент России Владимир Путин назвал гибель Су-24 "ударом в спину со стороны пособников террористов".