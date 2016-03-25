"Аэрофлот" отменил перелеты между Москвой и Брюсселем 26 и 27 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" отменил рейсы SU2168 и SU2618 (Москва – Брюссель) и SU2169 и SU2619 (Брюссель – Москва), намеченные на 26 и 27 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее "Аэрофлот" объявлял об отмене аналогичных рейсов 25 марта. Авиакомпания также рекомендовала пассажирам, планировавшим перелеты в/из Брюсселя в ближайшие дни, воздержаться от поездки в связи с закрытием аэропорта Брюсселя, в котором во вторник, 22 марта, произошла серия терактов.

Авиабилеты на рейсы до Брюсселя можно сдать без штрафных санкций

Пассажиры могут сдать билеты без штрафных санкций по схеме вынужденного возврата по месту их приобретения (для перевозок, оплаченных на сайте "Аэрофлота", возврат возможен через контакт-центр), а также перенести дату вылета на более позднее число (до 1 апреля 2016 года включительно).

Дату вылета пассажиры могут поменять с сохранением первоначального срока пребывания плюс-минус 7 дней. Кроме того, можно поменять билеты в/из Брюсселя на билеты в/из пунктов Германии, Нидерландов и Франции.

В последнем случае добираться до конечного пункта назначения предстоит самостоятельно.