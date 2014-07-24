В Мали разбился алжирский лайнер, на борту было более 110 человек

Самолет авиакомпании Air Algerie упал около столицы Нигера

Алжирский самолет McDonnell Douglas MD-80 со 110 пассажирами и шестью членами экипажа на борту потерпел катастрофу на территории государства Мали, передает телеканал "Москва 24"

По предварительным данным, причиной падения стал грозовой шторм. Также сообщается, что борт, следовавший из Буркина-Фасо в Алжир, сменил курс из-за плохой видимости, чтобы избежать столкновения с другим самолетом.

Уточняется, что связь была потеряна в воздушном пространстве Мали, где сейчас царит политический кризис. Неспокойная обстановка в стране сложилась после свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии.

По некоторым данным, на борту было 110 пассажиров и 6 членов экипажа. По другой информации - 119 пассажиров и семь членов экипажа.

При этом "Интерфакс" пишет, что в лайнере находилось 50 французов, 25 граждан Буркина-Фасо, восемь ливанцев, четыре алжирца, двое подданных Люксембурга, бельгиец, швейцарец, нигериец, камерунец, а также украинец и румын. Российских граждан на борту самолета не было.

Отметим, что за последнюю неделю это уже третья авиакатастрофа - 17 июля Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рухнул на территории Украины недалеко от российской границы, а 23 июля на Тайване разбился пассажирский ATR-72 тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, погибли более 40 человек.