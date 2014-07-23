Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авиа и аэропорты

23 июля 2014, 10:39

"Аэрофлот" и "Трансаэро" приостановили полеты в Тель-Авив

самолеты Аэрофлот Трансаэро авиарейсы авиа и аэропорты

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Трансаэро" приостановили полеты в Израиль

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Трансаэро" приостановили полеты в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке и боевыми действиями, которые в настоящий момент ведутся в секторе Газа, сообщает телеканал "Москва 24".

Когда полеты возобновятся, пока неизвестно. На официальном сайте "Трансаэро" размещено сообщение о том, что рейсы в Бен-Гурион начнут отправлять "в зависимости от развития обстановки".

В пресс-службе "Трансаэро" корреспонденту M24.ru рассказали о том, что пассажиры израильских рейсов авиакомпании могут поменять дату полета или сдать билеты без уплаты штрафных санкций.

Ссылки по теме

"Когда возобновятся полеты, мы пока не знаем, это зависит от обстановки. Отмена рейсов - это не инициатива компании, а международные рекомендации, полеты в Израиль приостановили авиакомпании из США, Великобритании и других стран мира", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что пока отменены только рейсы на 23 июля, решение по полетам, запланированным на более поздние даты, будет приниматься позднее. В пресс-службе "Аэрофлота" информацию об отмене полетов комментировать не стали.

Накануне прямо в воздухе были "развернуты" несколько самолетов, которые летели в Израиль. Они вернулись в аэропорты, откуда вылетели.

В результате боевых действий израильской армии в Секторе Газа погибли уже несколько сотен человек.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать