"Аэрофлот" и "Трансаэро" приостановили полеты в Тель-Авив

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Трансаэро" приостановили полеты в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке и боевыми действиями, которые в настоящий момент ведутся в секторе Газа, сообщает телеканал "Москва 24".
Когда полеты возобновятся, пока неизвестно. На официальном сайте "Трансаэро" размещено сообщение о том, что рейсы в Бен-Гурион начнут отправлять "в зависимости от развития обстановки".
В пресс-службе "Трансаэро" корреспонденту M24.ru рассказали о том, что пассажиры израильских рейсов авиакомпании могут поменять дату полета или сдать билеты без уплаты штрафных санкций.
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"Когда возобновятся полеты, мы пока не знаем, это зависит от обстановки. Отмена рейсов - это не инициатива компании, а международные рекомендации, полеты в Израиль приостановили авиакомпании из США, Великобритании и других стран мира", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Он также добавил, что пока отменены только рейсы на 23 июля, решение по полетам, запланированным на более поздние даты, будет приниматься позднее. В пресс-службе "Аэрофлота" информацию об отмене полетов комментировать не стали.
Накануне прямо в воздухе были "развернуты" несколько самолетов, которые летели в Израиль. Они вернулись в аэропорты, откуда вылетели.
В результате боевых действий израильской армии в Секторе Газа погибли уже несколько сотен человек.