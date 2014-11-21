Шаровая молния или НЛО: причины крушения самолета АН-24 в Перми

"Нераскрытые тайны": Почему взбесился упавший в Перми самолет Ан-24



– Снижайтесь. Занимайте 4500.

– Снижаюсь 4500.

Это последние слова командира АН-24, который 21 января 1973 готовился к посадке в Перми. Через мгновение пассажирский самолет исчезнет с экрана радара. Его обломки найдут на следующий день. Попытки выяснить причину аварии ни к чему не приведут, а данные бортовых самописцев будут вызывать лишь ужас и недоумение.

Как будто испытанный надежный самолет взбесился без видимых причин, вошел в штопор и плашмя упал на землю. Что стало причиной необъяснимого крушения над Пермью? Самая трагическая и загадочная авиакатастрофа с советских времен в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Чудовищная катастрофа

21 января 1973 года. Полет подходит к концу. До посадки в аэропорту в Перми остается каких-нибудь 20 минут. В районе полуночи экипаж докладывает в расчетном времени начало снижения. Следующий сеанс связи ожидается, когда самолет займет высоту в 4,5 километра. Но борт замолкает навсегда.

Катастрофа Ил-14 Якутского УГА в Усть-Мае 25.02.1970 Фото: airdisaster.ru

"Самолет АН-24 (АН-24Б) Краснодарского авиаотряда. Они выполняли рейс из Краснодара в Волгоград – Саратов – Казань – Пермь. То есть Пермь была конечной точкой маршрута. Я могу сказать то, что там было 31 человек пассажиров, пять человек – экипаж был. Экипаж подготовленный. Экипаж был хороший", – утверждает заслуженный пилот России Юрий Сытник.

На следующий день начинаются поиски. Стоит мороз ниже минус 40, поэтому дорога каждая минута. Но снежная равнина как будто поглотила самолет. Обломки найдут только в два часа дня в 90 километрах от Перми близ деревни Петухово. К этому времени оставшиеся в живых пассажиры успевают замерзнуть.

"Самолет падает на поле, где 70 сантиметров снега. Все это разбрасывается. Крупные детали, как правило, не остаются. Остаются киль, хвост. И это на удалении 90 километров от аэродрома Большое Савино. Это ж 90 километров! Ну азимут знали. Там был какой-то коридор. Естественно, начали выполнять поисково-спасательные работы. Но я вам хочу сказать, это быстро нашли", – считает Юрий Сытник.

Выжить при падении удается только одному пассажиру. Он с трудом выбирается из-под обломков и ползет к ближайшему дому. Но сил, чтобы постучать, ему уже не хватит. Он умрет по дороге в больницу. Комиссия пытается выяснить причину чудовищной катастрофы.

Расшифрованы бортовые самописцы, но картина не проясняется, а только запутывается. Получается, что плавно снижающийся самолет без видимых причин заваливается на правое крыло и устремляется к земле со скоростью 860 километров в час.

"Он вошел в крен, соответственно, стал падать. Свалился на крыло, стал падать, ускорился там до скорости на приборе восемьсот с лишним километров в час, то есть для таких самолетов вообще не расчетный случай, и просто встречный воздух начал его просто ломать. И в этом положении, перевернувшись на спину, он плашмя упал. Мне вообще интересно, как там вообще один человек выжил при падении", – объясняет историк авиации Вадим Лукашевич.

Катастрофа Ан-24Б Якутского УГА в районе Батагая 28.01.1970 Фото: airdisaster.ru

Судя по расшифровкам черного ящика, экипаж успевает только выругаться. Дальше внимание пилотов приковано к управлению. Но вот что странно: выровнять крен еще возможно, но экипаж этого не делает.

"Значит, это о чем говорит? Что экипаж потерял работоспособность. Если б это был обрыв тяг рулей управления – там другой бы был характер. Хотя бы вышли бы на связь, чтобы могли сказать. А здесь – нет. Скорее всего, они потеряли работоспособность, были поражены чем-то и самолет самопроизвольно начал крениться", – говорит Юрий Сытник.

Но что могло поразить опытных летчиков в небе над Пермью? Возможно, они столкнулись с чем-то сверхъестественным? Исследователи воздушных трагедий уверены, что роковую роль в судьбе авиалайнеров могут играть мистические совпадения.

Это звучит невероятно, но около 70 процентов технических ошибок и катастроф происходят в полнолуние. Как раз тогда и терпит крушение АН-24. Еще одно любопытное наблюдение. Мистика цифр. Иногда их последовательность или комбинация словно приводят в действие какое-то заклятие.

Так, в 2013 году в Сан-Франциско совершает жесткую посадку "Боинг". Катастрофа сопровождается серией загадочных совпадений, связанных с числом семь. Боинг 777 разбивается седьмого числа в седьмой месяц. На его борту находится 77 граждан Южной Кореи, а также 142 пассажира из Китая и Японии. Сумма этих чисел равна 7. Роковое число присутствует и в номере рейса – 214. Если сложить друг с другом эти цифры, также получится злополучное семь.

Неужели и АН попал в таинственную цифровую ловушку? Едва ли. И в номере рейса, и в регистрационном номере борта в наборе чисел нет ничего необычного. А вот то, что самолет терпит крушение ровно в полночь, действительно может иметь значение. И мистика тут ни при чем. Не исключено, что летчиков подвели приборы самолета.

Ошибка экипажа

Вадим Лукашевич – признанный эксперт по эффективности авиационных комплексов. Однако и он, изучив обстоятельства катастрофы под Пермью, пришел к неутешительным выводам. В этой задачке слишком много загадок.

Катастрофа Ан-24Б Якутского УГА в районе Батагая 28.01.1970 Фото: airdisaster.ru

"Во-первых, непонятно, почему он возник, этот крен. А во-вторых, видно, что самолет не пытался в полной мере ему парировать. Вина ли это экипажа? Может быть, просто экипаж… Почему-то их уже не было в живых, либо потеряли сознание. Либо они пытались, но уже сама конструкция самолета механически не позволила им это сделать", – рассказывает Вадим Лукашевич.

Что же помешало экипажу выправить крен? Возможно, произошла поломка авиагоризонта – это специальный прибор, по которому летчики определяют положение самолета в пространстве.

"Пилотирование самолета при нормальных условиях при хорошей погоде осуществляется фактически визуально по положению линии горизонта на капоте, скажем, самолета. То есть летчик летит, он не смотрит уже ни на указатели скорости, ни на что, а именно на эту линию пересечения. То есть находится он в горизонтальном полете, поднимается он выше или снижается ниже. То же самое делает и вот этот вот авиагоризонт", – поясняет историк авиации Николай Якубович.

Однако ночью или в условиях сильной облачности определить положение самолета можно только с помощью прибора. И если авиагоризонт выходит из строя хотя бы на секунду – одно это способно привести в катастрофе.

"И вы представьте, что он вдруг отказывает, стоит на месте или же может даже показывать какое-то другое положение. Ну всяко может быть, это же все-таки техника. И определить истинное положение самолета по личным своим ощущениям практически невозможно", – считает Николай Якубович.

Но комиссия по расследованию трагедии сразу же отметает такую возможность. Авиагоризонтов в самолете было три, и если бы один неожиданно отказал, пилоты воспользовались бы показаниями двух других.

"Там три авиагоризонта с резервом. Они одновременно выйти из строя не могут, потому что запитываются от разных источников питания. Если бы какая-то аварийная ситуация развивалась на борту самолета – это было б доложено, потому что это местного 23 часа 50 минут, по местному времени, по Пермскому, – там мало загруженный эфир. Там любое нажатие кнопки – и тут же… Потому что диспетчер контролировал", – говорит Юрий Сытник.

Катастрофа Ан-12Б Якутского УГА близ Магадана 02.10.1973 Фото: airdisaster.ru

Но, может, отказало другое устройство? Вопреки сложившемуся мнению, советские самолеты не были такими уж безопасными. По роковому стечению обстоятельств 1973 год стал самым страшным с точки зрения авиакатастроф. Его кровавый рекорд – 10 разбившихся самолетов и около 500 погибших пассажиров.

"Первые реактивные самолеты, начиная с ТУ-104 и кончая "антоновскими" самолетами, "ильюшинские", которые выходили на линии ГВФ (гражданского воздушного флота), – они, конечно, сегодняшним критериям безопасности совершенно не отвечали. Можно привести такой пример, что за время эксплуатации ТУ-104 и их семейства самолетов было потеряно около 10 процентов всех самолетов с пассажирами. И тогда это считалось нормальным", – утверждает Вадим Лукашевич.

Как раз вначале 70-х конструкторское бюро Антонова попадает под пристальное внимание прокуратуры. В мае 1972 при заходе на посадку у самолета АН-10 ломается крыло. В списке жертв – 116 человек. На ведущих инженеров КБ и главного конструктора заводят уголовные дела.

Николай Якубович написал несколько книг о самолетах Антонова. И уж конечно, от него не укрылась причина падения АН-10. Оказывается, для этого семейства самолетов использовали недостаточно испытанный и очень ненадежный алюминиевый сплав.

"Со временем открылась очень неприятная сторона этого сплава. Он был подвержен усталостной прочности. Что это такое? В детстве все наверняка ломали проволоку, многократно изгибая ее вверх-вниз. Она сначала нагревалась, потом белела и, наконец лопалась. То же самое происходило и с этим сплавом", – говорит Николай Якубович.

Недоработки самолета

Так может быть, разбившийся над Пермью самолет тоже имел недоработки? Эксперты не согласны с таким утверждением. АН-24 создавался позднее своего неудачного предшественника и до сих пор считается одним из лучших советских самолетов. Он благополучно перевозит пассажиров вплоть до сегодняшнего дня.

"Была проведена очень большая работа, и вот с тех пор на самом деле наши самолеты имеют существенно больший ресурс. А КБ Антонова с этих пор, я считаю, – оно приобрело такое прокурорское шоковое давление на всех людей, включая руководство. "Антоновские" самолеты стали очень своеобразны. Они стали избыточно прочны", – говорит Вадим Лукашевич.

Катастрофа Ил-14РР Дальневосточного УГА близ Южно-Сахалинска 18.12.1976 Фото: airdisaster.ru

К такому же выводу приходит и комиссия, расследующая причины катастрофы под Пермью. АН-24 соответствует техническим требованиям. Более того, все приборы самолета той роковой ночью работали бесперебойно.

На момент катастрофы АН-24 Юрий Сытник был молодым пилотом, но он слышал об этой трагедии и сделал собственные выводы.

"Самолет довольно новый был. Ему было всего-навсего шесть лет, как он был изготовлен. Налетал он всего 10 тысяч часов. По современным меркам это очень маленький налет. Если обычно самолеты летают такого класса 35–45 тысяч часов, то есть он как бы только четвертую часть вылетал свою. Поэтому говорить о конструктивных каких-то особенностях и неисправностях не приходится", – рассказывает Юрий Сытник.

Тем более загадочными становятся дальнейшие поиски. Почему же самолет обезумел? Возможно, какие-то борта просто обречены на гибель самой судьбой. В 72-м году разбивается самолет, летевший из Запорожья в Одессу. От ожогов погибает стюардесса Ирина Поличенко.

В это трудно поверить, но у родителей девушки сохранилось пророческое фото. Ирина снялась на фоне своего самолета. Но на фотографии оказалось, что девушка стоит на кладбище, а угол снимка лижут языки пламени. У пилотов и стюардесс есть немало суеверий, но только одно из них выполняется неукоснительно: никогда не сниматься на фоне своего самолета.

"Я перед каждым полетом обязательно осматривал самолет, обходил и обязательно с ним разговаривал, как с одушевленным существом. Всегда говорил: "Ну что, дружище, надо полетать, поработать. Я надеюсь, ты меня не подведешь". Похлопывал его так незаметно для всех. Это обязательно делал. Никогда не фотографируемся перед полетом. То есть это еще со времен войны – повелось от военных летчиков. Потом такие традиции соблюдались", – утверждает Юрий Сытник.

Иногда человек просто не замечает знаков, посланных ему судьбой. Так было и с бортмехаником АН-24, который разбился под Пермью. Вместе с сыном он собирает модель своего самолета. Накануне злополучного вылета пластиковая копия АН-24 почему-то падает с полки и разлетается на куски.

"Экипаж мгновенно потерял работоспособность, хотя разгерметизации не было. Вот представьте себе, что происходит такой удар по самолету, что экипаж не успевает даже вякнуть ничего. Не была нажата кнопка, ни в эфир, хотя два пилота сидят, еще и штурман, и у каждого есть вариант нажать кнопочку, понимаете? Не нажимается! Почему? Никто не произносит ни одного слова", – говорит Сытник.

Катастрофа Ил-14РР Дальневосточного УГА близ Южно-Сахалинска 18.12.1976 Фото: airdisaster.ru

Шаровая молния

Но что стало причиной такого удара? Вполне возможно, что экипаж столкнулся с удивительным природным феноменом, который после аварии бесследно растворился в атмосфере. За долгую карьеру пилота Юрий Сытник сталкивался с поразительными явлениями. Он вспоминает, как однажды в кабину его самолета залетела шаровая молния.

"На высоте 3,9 тысячи метров молния сначала вышла, как бы вот появилась и зависла перед стеклом. Через несколько секунд она залетела в кабину, хотя вроде как все герметично. Вот такой вот шар светящийся желто-красный. Единственное, что я экипажу сказал: "Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо", и молния плавно поплыла в салон", – вспоминает Юрий Сытник.

Шаровая молния – явление редкое и уникальное. Объяснить его природу наука до сих пор не способна. Известно одно: это особый вид молнии, поэтому существовать вне облаков она не может.

"И такое ощущение было, что самолет просто летел, потом остановился, все приборы вот так вот крутнулись, вот просто ничего не было, и потом полетел дальше. И запахло гарью. Забежала стюардесса, закричала: "Горим!" Я говорю: "Инженер, быстро!" Инженер туда-назад, посмотрел. Куры, которые грелись для пассажиров, чтобы их покормить (потому что после взлета прошло там всего 15–20 минут), были все обуглены", – утверждает Юрий Сытник.

Шаровая молния опасна тем, что в любой момент может взорваться. Сытнику повезло: плазменный шар покинул самолет точно так же, как и зашел, – сквозь стену. И взорвался за пределами самолета. Так может быть, нечто похожее произошло и с АН-24, только повезло им куда меньше?

"Говорить о молнии или там о каком-то явлении не приходится только потому, что он в облака еще не вошел. Он шел на 5700. В 54 минуты он запросил снижение. А в 55.20, то есть через 80 секунд, у него началось уже кренение. То есть он еще 1000 метров не потерял, он только разогнал скорость, только начал снижаться вертикально 200 метров. А дальше происходит уже кренение самолета. То есть в облака еще и не попал, когда с ним это случилось", – считает Сытник.

Катастрофа Ил-14РР Дальневосточного УГА близ Южно-Сахалинска 18.12.1976 Фото: airdisaster.ru

При этом если бы в самолет заглянул плазменный шар, на его обшивке не осталось бы и следа, разве что незаметные для глаз крошечные отверстия. Но ведь на одной из деталей АН-24 находят довольно крупную брешь диаметром около 20 сантиметров.

"Анализ обломков показал, что есть повреждения ударного характера носового обтекателя – это очень крепкий элемент, который испытывают на земле специальным образом, при столкновении с птицами и так далее. То есть был пробит носовой обтекатель и дальше конструкция, которая за ним, тоже имеет ударное повреждение", – утверждает Вадим Лукашевич.

Значит, самолет столкнулся с техногенным предметом, и притом довольно крупным. В результате удара возникает крен и лайнер входит в штопор. Однако на высоте нескольких километров очень трудно встретить посторонний предмет.

"Как такой предмет мог оказаться на высоте примерно четырех километров и, соответственно, этот предмет не был обнаружен локаторами с самолета? Его не видели летчики визуально, иначе они бы ушли, какая-то реакция была бы, и эта реакция была бы записана бортовым самописцем. Эта трагедия до сих пор представляет загадку", – рассуждает директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Предметов, которые свободно парят в атмосфере, не так много. Один из них – специальный аэростатический прибор, который метеорологи запускают в небо для ведения наблюдений.

"Были запрошены метеорологи. Почему? Потому что очень часто запускаются метеорологические зонды. Эти зонды предназначены для того, чтобы определить состояние атмосферы, влажность и вообще погодные условия. И фактически предназначены для того, чтобы определить, летная погода или нелетная, с одной стороны. А с другой – это чисто определение погодных условий", – говорит Юрий Кнутов.

Радиозонд и НЛО

В апреле 70-го в Новосибирской области терпит катастрофу еще один АН-24. В районе падения обломков найдены остатки двух радиозондов гидрометеослужбы. Но виновны ли они в крушении самолета, ведь это небольшие контейнеры, покрытые пенопластом? И все же специалисты считают, что радиозонд может представлять большую опасность.

Авария Ан-2 Якутского УГА в районе а/п Среднеколымск 18.10.1977 Фото: airdisaster.ru

"Радиозонд – это не такая уж штучка никчемная. Ведь представляете, под этим баллоном на тросе висит коробочка. А коробочка эта весила где-то, наверное, с полкилограмма. И вот эта коробочка ударяет по вашему самолету. Она может разнести все – и остекление, может попасть в двигатель и вырубить все это дело", – рассказывает Николай Якубович.

После катастрофы под Пермью в сторону метеорологов обращаются гневные взгляды. Но те предъявляют график запуска аэростатов. В ночь с 21 на 22 января – ни одного. А если причиной аварии стал какой-то потерявшийся зонд? Возможно. Но где же тогда его обломки? Причина катастрофы, видимо, в другом.

Иногда летчики внезапно начинают испытывать чувство тревоги.

"Что-то такое присутствует. Мы даже не понимаем, что это такое. Но там чувствуешь себя некомфортно. И бывает вот, что иногда возникает какое-то беспокойство в полете непонятно из-за чего. Просто вот что-то становится некомфортно, начинаешь прислушиваться к звукам", – считает Юрий Сытник.

9 мая 2012 года российский самолет "Сухой Суперджет-100" отправляется из аэропорта Джакарты в экспериментальный полет. По невыясненным причинам он врезается в горный пик Салак. Индонезийцы верят: всему виной могила похороненного там колдуна. Гора регулярно собирает кровавую дань. В России тоже есть немало своего рода аномальных зон, которые пилоты предпочли бы обойти стороной.

"Есть у нас такой печально известный аэродром в Иркутске. Там уже все типы самолетов лежат советских. Почему это место? Может,там разломы, или шаманы местные, или что-то. Аэродром, может, в неудачном месте. Но там бьются и на взлёте, и на посадке, и при заходе на посадку. Там масса случаев, когда там еле-еле выживали, например самолет ИЛ-612, АН-12, катастрофа "Руслана" (огромного самолета грузового)", – говорит Сытник.

Аномальная зона есть и в Волгоградской области. Ее особенность – частое появление НЛО и шаровых молний. Еще один загадочный район – Пермская аномальная зона, расположенная в районе деревни Малепки. В древние времена там находилось капище – место, где люди поклонялись идолам и совершали кровавые жертвоприношения. Сегодня в районе Малепки происходят необъяснимые явления и даже наблюдают НЛО.

"Вот именно в той области, в Пермской области, есть аномальная зона. Туда было несколько экспедиций. Одна экспедиция погибла. Многие: просто охотники, рыбаки – погибают, когда заходят на эту гору. Что-то там есть. Там очень часто люди видят неопознанные летающие объекты, шаровые молнии всякие там", – рассказывает Юрий Сытник.

Так может, нечто подобное произошло и с АН-24? Что если в ход событий вмешался неизвестный науке объект? Предположим, он так поразил пилотов, что они даже не успели о нем сообщить. Тем более что люди, которые входят в контакт с НЛО, жалуются на временную потерю памяти.

"Это воздействие на людей. Но какого рода? Значит, люди могут терять память, могут терять сознание, но обычно это не приводит к чему-либо. То есть это какие-то мгновения, это очень быстро проходит. И люди могут испытывать страх беспричинный, панический", – утверждает уфолог Сергей Александров.

Авария Ан-2 Якутского УГА в районе а/п Среднеколымск 18.10.1977 Фото: airdisaster.ru

Уфолог Сергей Александров посвятил себя изучению контактов человечества с внеземными цивилизациями. По его словам, встречи самолетов с НЛО исчисляются десятками.

"И в массированных налетах в ходе Второй мировой войны авиации англо-американской на немецкие города летчики наблюдали светящиеся, очень небольшие шары в воздухе. Это было воспринято как новое оружие нацистов. Но, правда, после войны выяснилось, что нацисты это восприняли как новое оружие союзников и тоже пытались это изучать. Значит, что это такое – осталось неизвестно", – говорит Сергей Александров.

Но зачастую НЛО далеко не так безобидно. В результате подобных встреч самолет часто ломается или просто исчезает бесследно. Конец 1940-х годов. Американский истребитель поднимается в воздух, чтобы обследовать находящийся в небе неопознанный объект.

"В США истребитель поднялся, чтобы обследовать наблюдаемое с земли НЛО. Подходил очень близко, пытался его… НЛО уходило по высоте вверх. Летчик за ним гнался, и в какой-то момент с ним пропала связь и он упал. Причина падения осталась неизвестной", – рассказывает Александров.

Неизвестные силы

Так может, авария с АН-24 произошла по каким-то неизвестным науке причинам? Возможно, некий объект вывел из строя электросистему АН-24. К тому же подействовал на пилотов так, что они потеряли контроль над самолетом.

"В нашем случае на столкновение с НЛО очень непохоже, потому что на самом деле механических столкновений фактически не известно. Воздействие идет либо на человека, либо на электросистему. Но АН-24 – это не та машина, у которой воздействие на электросистему какое-то серьезное влияние окажет.

На человека – тут сказать сложнее, но опять-таки маловероятно, чтобы под воздействием НЛО (какие нам известны воздействия) два пилота одновременно рванули бы штурвал направо и тут же потеряли сознание", – утверждает Сергей Александров.

Так что причину аварии все же следует искать на земле. Тем более что в носовом обтекателе самолета нашли отверстие, а его вряд ли проделала летающая тарелка. К тому же вокруг пробоины обнаружили следы вполне земной краски.

Авария Як-40 Якутского УГА в а/п Алдан 08.04.1978 Фото: airdisaster.ru

"Такой краски не применялось на этом типе самолетов. Это первое. Но самое удивительное, что такой же мазок краски нашли на капоте двигателя. Тоже темно-зеленая краска – нитрокраска. Поэтому говорить об НЛО, что это были инопланетяне – я думаю, они нитрокрасками не пользуются. А вот грязно-желтые, зеленые краски часто используются у военных", – говорит Юрий Сытник.

Действительно, одной из первых комиссия рассматривает версию случайного запуска ракеты ПВО. Вокруг Перми расположено много военных объектов. Перепутать гражданский самолет с нарушителем и сбить его – дело нескольких минут.

Подмосковная Балашиха. Музей противовоздушной обороны. Здесь под открытым небом расположены ракетные комплексы, которые в 70-е годы охраняли небо над Россией. Известные на весь мир установки, внушавшие страх. Невероятно, но такая ракета способна поразить цель на высоте 40 километров.

"Тогда, например, в районе Перми был развернут ракетно-зенитный полк, на оснащении которого находилась группа дивизионов С-200 и зенитно-ракетные дивизионы С-75. Элементная база этих зенитно-ракетных комплексов – это лампы.

Во-первых, значит, аппаратура должна прогреться, выйти на установленный режим работы. И прежде чем ее запустить, например, осуществляется соответствующий цикл подготовки. Это может быть от 20 секунд до двух минут", – рассказывает военный эксперт Михаил Ходаренок.

Так может, оттуда и прилетела ракета в роковую ночь 21 января? Причем это не первый случай, когда виновником катастрофы считают ПВО. 30 июня 1962 года близ села Вознесенка падает ТУ-104. На месте катастрофы обнаруживают фрагмент обшивки левого борта с 20-сантиметровым отверстием. В 15 километрах от места трагедии идут учения с пуском боевых ракет по мишеням. Что характерно, АН-24 тоже имеет в одной из деталей отверстие и постороннюю краску.

Самолет был сбит?

Главный редактор журнала "Воздушно-космическая оборона" Михаил Ходаренок служил в войсках ПВО. Он уверен, что случайный запуск ракеты исключен. Для этого нужно усилие нескольких десятков человек.

Катастрофа Ан-26 Якутского УГА в а/п Черский 09.12.1978 Фото: airdisaster.ru

"Осуществляет контроль командир группы, командир полка, командир дивизии. Все они обмениваются речевой информацией. На каждом этапе они просят подтвердить задачу. Например, командир дивизиона докладывает командиру полка или командиру группы дивизионов: "Цель 44-32 сопровождаю. Прошу подтвердить задачу".

Дает ее координаты. То есть как-то вот чтобы это произошло совершенно случайным образом – поразить какой-то воздушный объект, это вот из серии чего-то невероятного", – считает Михаил Ходаренок.

Но что если запуск не случаен? АН-24 должен идти по специально выделенному для гражданских судов воздушному коридору. А вдруг авиалайнер в темноте сбивается с курса и его принимают за самолет-разведчик?

"Как правило, поднимается истребитель, и не один – два. Пара истребителей. Они уходят в район цели, сближаются с ней, опознают его, хотя и визуально. И проводят необходимые маневры для того, чтобы заставить его выполнить требования определенные. Вступают с ним в контакт", – рассказывает военный эксперт Константин Сивков.

В этом случае самолет вынуждают совершить посадку. Но с АН-24 никто на связь не выходил. Военный эксперт Константин Сивков изучил материалы катастрофы самолета под Пермью. Он пришел к выводу, что запуск ракеты не может быть причиной аварии.

"Режим полета самолета в глубине территории Советского Союза на скорости 450 километров в час на высоте где-то три – шесть километров (обычно в таких они летают) совершенно не соответствует режиму полета стратегического разведчика США. Во всяком случае он бы имитировал полет какого-нибудь тяжелого самолета. Это во-первых. Во-вторых, в таких случаях в обязательном порядке комплекс ПВО попытался бы вступить с ним в контакт", – говорит Константин Сивков.

Комиссия по расследованию аварии также исключает военную версию. Специалисты понимают: не тот характер повреждения. Ракета взрывается на расстоянии от цели, поражая ее осколками.

"Вот представьте себе лимонку огромную, у которой большие размеры. Вот примерно вот так выглядит упрощенно боевая часть ракеты. В системе в комплексе С-200 там в качестве поражающих элементов используются шарики. То есть в таком случае, в случае подрыва боевой части ракеты, самолет во многом напоминает сито", – утверждает Юрий Кнутов.

И, наконец, последний аргумент. Если бы действительно произошел запуск ракеты, это невозможно было бы скрыть от жителей соседних деревень.

Катастрофа Ту-134А Латвийского РПО ГА в Лиепае 22.03.1979 Фото: airdisaster.ru

"Это сильный достаточно шум (стартующая ракета). Особенно С-200. Во-вторых, за ней остается дымный след от работы пороховых ускорителей. Потом отстыковываются пороховые ракетные ускорители, падают. Это тоже не остается незамеченным для окружающего населения, скажем так. Поэтому случай поражения АН-24 в 73-м году под Пермью – ну, в общем-то, из области фантастики", – говорит Михаил Ходаренок.

Расследование трагедии в небе над Пермью заходит в тупик. Эксперты по очереди отрабатывают все версии, проводят эксперименты. Но ни одно из предположений не может хоть немного прояснить загадочные события, произошедшие с самолетом. Наконец, опустив руки, специалисты делают запись в официальном заключении: "Выяснить причину катастрофы не представляется возможным".

"Там комиссия государственная работала. И хочу вам сказать, комиссия 70–80-х годов – это серьезная комиссия. Они там подходили очень четко к выполнению своих служебных обязанностей. И там нельзя было договориться, нельзя было купить. Там то, что было, – то и было. Но удивительно, что заключения комиссии по этой катастрофе однозначного нет. Там не выяснили причину", – рассказывает Юрий Сытник.

Однако есть одно объяснение, которое, пожалуй, могло бы удовлетворить даже самого дотошного исследователя. Для самолета, летящего с высокой скоростью, столкновение даже с небольшим объектом может оказаться смертельным.

Гибель "Конкорда"

Подобный случай произошел и со сверхзвуковым самолетом "Конкорд" в пригороде Парижа в июле 2000 года. На взлетной полосе случайно оказалась деталь другого самолета. Конкорд задевает ее, покрышка шасси лопается и пробивает крыло. Из-за утечки топлива возникает пожар. Пилот теряет контроль над ситуацией. Самолет, едва взлетев, падает и разбивается. И это не единственный случай.

Катастрофа Ту-134А Латвийского РПО ГА в Лиепае 22.03.1979 Фото: airdisaster.ru

"Такие случаи тоже были. Вот, например, далекие 40-е годы. Был летчик-испытатель Михаил Иванов. Он трагически погиб примерно по такой же причине. Шла тренировка перед парадом в Тушине – воздушный парад в Тушине. Впереди его самолета, на котором он летел, шел бомбардировщик ТУ-14. И от этого бомбардировщика отвалился маленький фрагментик. И этот фрагментик по "счастливой" (в кавычках, конечно) случайности угодил именно в этот самолет", – считает Николай Якубович.

Директор Музея ПВО военный историк Юрий Кнутов знает о самолетах почти все. Он изучил материалы пермской катастрофы и, кажется, нашел решение головоломки. Его предположение звучит вполне убедительно.

"И в данном случае, если вот этот кусок обшивки мог оторваться с какого-то кукурузника или еще какого-то другого самолета и произошло столкновение с ним, то, естественно, это как раз бы привело к тому, что в радиопрозрачном материале обтекателя самолета образовалось такое отверстие и, соответственно, произошла та трагедия, о которой мы сегодня говорим", – рассказывает Кнутов.

Правда, в этом случае подобный факт, скорее всего, всплыл бы на поверхность. После каждого полета все самолеты тщательно осматривают. Если за время полета они лишились какого-либо фрагмента обшивки или какой-то детали, все это тщательно записывается. С другой стороны, нельзя исключить, что, испугавшись наказания, о пропаже могли не сообщить.

"После каждого полета после любого самолета происходит его послеполетный осмотр. Если чего-то там не хватило – это будет зафиксировано, записано в формуляре этого самолета. Без этого обойтись нельзя. Это наверняка было бы известно. Скрыть это практически невозможно. Хотя при желании можно", – говорит Николай Якубович.

Гибель самолета АН-24 под Пермью – далеко не самая масштабная катастрофа в истории российской авиации. Но по стечению роковых обстоятельств она, пожалуй, не имеет себе равных. В небе вероятность столкновения самолета с неизвестным предметом практически равна нулю.

И все-таки это произошло. Не менее трагично и то, что спасатели опоздали на каких-нибудь пару часов. В разбившемся авиалайнере еще оставались живые. Что же касается причины аварии – специалисты будут спорить об этом еще не одно десятилетие.