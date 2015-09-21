Чиновники перестанут летать первым и бизнес-классом

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Высокопоставленные чиновники перестанут летать в первом классе отдельно от остальных пассажиров и пересядут в бизнес-класс. Это касается руководителей федеральных органов исполнительной власти, их заместителей и директоров департаментов. C такой инициативой выступил Минтруд.

В ведомстве объясняют эти изменения необходимостью сэкономить. Цены на билеты разных классов в один и тот же самолет отличаются в разы. Так, на конец сентября билет из Москвы в Сочи в эконом-класс стоит от 3 до 6 тысяч рублей, а в бизнес-класс – от 19 и до 150 тысяч рублей.

Депутат Мосгордумы Олег Сорока в эфире радиостанции "Москва FM" поддержал это нововведение.

"Думаю, это совершенно правильная идея. Это касается федеральных чиновников. У московских руководителей всех структур жестче с возможностями летать первым и бизнес-классом. Но если такое решение будет принято, скорректируются параметры в отношении чиновников всех субъектов России. Я считаю, что можно спокойно летать в эконом-классе", – пояснил он.

Федеральные чиновники могут летать в эконом-классе – депутат

Как пишет "Российская газета", руководители самостоятельных структурных подразделений федеральных ведомств будут летать в эконом-классе. Места бизнес-класса им достанутся только в том случае, если перелет длится не менее трех часов. В бизнес-классе также потеряют места помощники (советники) министров.

Ранее Минфин ограничил стоимость автомобилей, смартфонов и мебели для министров, их заместителей и руководителей подразделений.

Уже со следующего года служителям закона запретят покупать рабочие машины дороже двух с половиной миллионов рублей и мощнее двухсот лошадиных сил. Ограничения для начальников подразделений - полтора миллиона. Что касается мобильных телефонов, тут максимально разрешенная цена колеблется от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Новые нормы коснулись и обстановки кабинетов. Министры, их замы и руководители территориальных органов смогут рассчитывать на кресла и диваны из натуральной кожи, помощники и специалисты - из искусственной. А мебель из ценных пород дерева получит только руководство. Как подсчитали в Минфине, такие меры помогут существенно сократить бюджетные расходы.