Новости

Новости

20 октября 2015, 08:28

Транспорт

Самолет, летевший из Москвы, вынужденно сел в Ханты-Мансийске

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет рейса №425 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщает "Интерфакс".

Воздушное судно, следовавшее по маршруту "Домодедово - Нижневартовск", приземлилось в аэропорту Ханты-Мансийска в 03.35 по московскому времени во вторник.

"Пассажирке стало плохо, у нее диагноз - гипертонический криз, пассажирке 80 лет. Она была доставлена в областную больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Самолет вылетел дальше по маршруту.

самолеты экстренные посадки чп

